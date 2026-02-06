มทภ.2 ยืนยันทหารเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อปกป้องอธิปไตยไทย

พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยืนยันว่า ทหารเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยคงต้องประเมินสถานการณ์เป็นช่วงๆ แต่ขอประชาชนไม่ต้องกังวล ถ้าเรามีความสามัคคีกัน กำลังพลมีความพร้อม ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะมีการรบครั้งที่ 3, 4 หรือ 5 ตนก็ไม่กลัว และทหารหาญทุกคนก็ไม่กลัวเช่นเดียวกัน
ส่วนที่จังหวัดตราด เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา บริเวณวัดท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง รถเทรลเลอร์ขนตู้คอนเทนเนอร์ทยอยเข้ามาจอดในลานวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีทหารคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและจัดระเบียบพื้นที่จอดรถ ตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้เป็นตู้เปล่า ได้รับการสนับสนุนจาก "กัน จอมพลัง" เพื่อส่งมอบให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำไปใช้จัดทำเป็นแนวรั้วกั้นบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา พื้นที่บ้านทมอดา ฝั่งตรงข้ามบ้านท่าเส้น รวมทั้งหมด 50 ตู้ ใช้รถเทรลเลอร์ขนส่ง 25 คัน ก่อนเคลื่อนย้ายขึ้นไปยังแนวชายแดนต่อไป