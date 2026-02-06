"ยศชนัน" นำทีมเพื่อไทยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.1 ก่อนปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายเย็นวันนี้

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒณ์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และแกนนำพรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร สส.กทม. ฝั่งธนบุรี ลงพื้นที่หาเสียงกรุงเทพมหานคร ก่อนขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย ที่สนามเทพหัสดิน เขตปทุมวัน ช่วงเย็นวันนี้
โดยช่วงเช้า 09.00 น. นายยศชนัน นายจุลพันธ์ นายสุริยะ และคณะ ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บริเวณสะพานพุทธ ก่อนเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์
ทั้งนี้ นายยศชนัน ได้กล่าวปราศรัยย่อยกับชาวฝั่งธนบุรี ว่า อีกเพียง 2 วันเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะกลับมาแน่นอน กทม. ธนบุรี เรามีอะไรที่ดีมากมาย
วันนี้เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงในการคืนความสุข คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับธนบุรีของเรา และนี่ไม่ใช่ธนบุรีอย่างเดียว นี่คือความสมัครสมานสามัคคีของกรุงเทพมหานครของพวกเรา หลายคนไม่ได้เป็นคนพื้นเพที่นี่ หลายคนเป็นคนที่นี่ แต่สิ่งที่ประเทศไทยมี คือ ความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเดียวกัน วันนี้ตนพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมให้กับทุกคน ที่นี่มีทั้งพ่อค้า แม่ค้า คนที่ทำการเกษตร มีหลายคนที่รอความหวัง รอคุณภาพชีวิตที่ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เราพร้อมที่จะแก้หนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งระบบ
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้กลับมาเป็นหนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับชาวกรุงเทพมหานคร การเดินทางหลายคนมีค่าใช้จ่าย หลายคนไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ วันนี้เราจะทำเต็มที่เพื่อการกลับมาของรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย คนที่อยู่ในตรอก ซอกซอยต่างๆ เราจะหาการคมนาคมขนส่งดูแลให้เป็นระบบอย่างทั่วถึง และนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิดมาให้พ่อแม่ชาวธนบุรี และกรุงเทพมหานคร วันนี้เราพร้อมที่จะดูแลทุกคนทั้งระบบ และพร้อมทำทันที 8 กุมภาพันธ์นี้ คนไทยต้องหายจน
นายยศชนัน กล่าวด้วยว่า เพื่อประกาศศักดิ์ศรีและประกาศว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมผู้สมัครของเรามีความสามัคคี และอยู่ด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้อง เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ กทม. เพราะเรารู้ว่าปัญหาในกรุงเทพมหานครมีมากมาย คนที่จะเข้าไปต้องมีความสมัครสมานสามัคคีและพร้อมทำงานทันที เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค
จากนั้น เวลา 10.00 น. นายยศชนัน นายจุลพันธ์ และนายสุริยะ ได้ร่วมกิจกรรม Kick off ปล่อยขบวนรถแห่หาเสียงรอบ กทม.