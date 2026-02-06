"อภิสิทธิ์" นำทัพ ปชป.ขอคะแนนเสียง เตรียมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่เย็นนี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ กทม. ร่วมลงพื้นที่สนับสนุน นายสาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 26 (เบอร์ 6) ณ ตลาดหมู่บ้านสินทวี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์มารอให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น และมีการขอถ่ายภาพรวมทั้งส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง
นายอภิสิทธิ์ และคณะ ได้เดินทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่และย้ำถึงความตั้งใจในการทำการเมืองอย่างสุจริตและสร้างสรรค์ ก่อนจะออกเดินทางไปลงพื้นที่แบบ Non-stop ตลอดทั้งวัน เพื่อรณรงค์หาเสียงและเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนจะปิดท้ายด้วยเวทีปราศรัยใหญ่ในช่วงเย็นวันนี้