ป่วนใต้! พบป้ายผ้าข้อความเรียกร้องแบ่งแยกดินแดน จนท.เร่งเคลียร์

หน่วยความมั่นคงรับแจ้งพบป้ายผ้าข้อความเรียกร้องแบ่งแยกดินแดนถูกนำไปแขวนกระจายในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมหลายจุด โดยพบในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี, อ.ธารโต อ.บันนังสตา และเขต อ.เมือง จ.ยะลา รวมถึง อ.จะแนะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ของขบวนการ BRN เพื่อสร้างสถานการณ์
ล่าสุด ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบ เก็บป้ายผ้าทั้งหมด และปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจหาวัตถุต้องสงสัย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่จนกว่าจะเคลียร์ความปลอดภัยแล้วเสร็จ