พยากรณ์อากาศวันเลือกตั้ง ไทยตอนบนอาจมีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของประเทศไทย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกับมีลมแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น