"อนุทิน" ไม่สนวลี "สมบัติพ่อเฒ่า" มั่นใจ ภท.ปักธงเมืองคอนได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวแสดงความมั่นใจต่อการเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพรรคภูมิใจไทยส่งผู้สมัครครบทั้ง 9 เขต โดยระบุว่าผู้สมัครทุกคนเป็นคนในพื้นที่ รู้จักชาวบ้าน มีความใกล้ชิดและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงพบว่าประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สะท้อนแนวโน้มที่ดีของพรรคในจังหวัดนี้
ส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ย้ำแนวคิด "คนใต้รักเดียวไม่เปลี่ยนพรรค" นั้น เป็นความเชื่อที่แต่ละฝ่ายมีได้ และถือเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันทางการเมือง พร้อมยอมรับว่าทุกพรรคต่างเป็นคู่แข่งกันทั้งหมด
เมื่อถามถึงความกังวลในช่วงโค้งสุดท้าย หลังมีกระแสว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังมาแรง นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่เคยกังวล เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้หวังชนะด้วยการปะทะคารมหรือใช้วาทกรรมโจมตีฝ่ายอื่น แต่เน้นสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเห็นจากผลงานและสิ่งที่พรรคทำให้กับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์นำวลี "สมบัติพ่อเฒ่า" มาใช้หาเสียง นายอนุทิน ระบุว่า เป็นสิทธิและความเชื่อของแต่ละพรรค พร้อมย้ำว่าการขึ้นเวทีปราศรัย 3 วัน 2 เวที ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับมือกระแสพรรคคู่แข่ง แต่เป็นแผนการเดินสายหาเสียงตามพื้นที่ที่วางไว้ล่วงหน้า