ราคาทองเปิดร่วง [-1,300] รูปพรรณขายออก 72,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเปิดปรับลดลง 1,300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 71,800 บาท ขายออกบาทละ 72,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,357.56 บาท ขายออกบาทละ 72,800 บาท