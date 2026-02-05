สตช.วางกำลัง ตร.กว่า 1.2 แสนนาย ดูแลเข้มหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมติดตามการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศร่วมประชุม ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการประชุมระบบทางไกล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 126,000 นาย ดูแลหน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ โดย ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2569 ดูแลความปลอดภัยในทุกภารกิจจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ให้มีความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่
