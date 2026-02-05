"ธนวรรธน์" เผยผลโพลวาเลนไทน์ปี 69 คึกคักมากขึ้น คาดเงินสะพัดใน ศก.โตขึ้น 7.4%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติ พฤติกรรม และการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันวาเลนไทน์ ปี 2569 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,280 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า บรรยากาศโดยรวมมีความคึกคักมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่า จะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจช่วงวันวาเลนไทน์ปี 2569 ประมาณ 2,899.42 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2568 ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงสุดในรอบ 6 ปี (นับตั้งแต่ปี 2564) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2,401 บาทต่อคน ขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉพาะการซื้อของขวัญมอบให้คู่รักเฉลี่ยอยู่ที่ 1,321 บาทต่อคน ซึ่งกลุ่ม Gen X เป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด