เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ แตะ 31.88 บ./ดอลลาร์ อ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 2 เดือน

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 2 เดือนที่ 31.88 บาทต่อดอลลาร์ฯ (อ่อนค่าสุดนับตั้งแต่ 11 ธ.ค. 68) ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.74 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.64 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางเงินเยนและการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากมุมมองของตลาดที่ประเมินว่า เฟดอาจจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ๆ นี้ (หลังข้อมูล PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาด) สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 4,152 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 2,042 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.60-31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำตลาดโลก และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (เบื้องต้น) เดือนกุมภาพันธ์
