อิหร่านไฟเขียว! ให้ผู้หญิงขอใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์อย่างเป็นทางการแล้ว

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ว่า ผู้หญิงในอิหร่านสามารถขอใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ได้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นการยุติความคลุมเครือทางกฎหมายเกี่ยวกับรถสองล้อที่ยาวนานหลายปี
ก่อนหน้านี้ กฎหมายอิหร่านไม่ได้ห้ามผู้หญิงขับขี่จักรยานยนต์ และสกูตเตอร์อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่มักปฏิเสธจะออกใบอนุญาตให้ ขณะที่ผู้หญิงมักต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายต่ออุบัติเหตุ แม้จะเป็นเหยื่อ เนื่องจากช่องโหว่ทางกฎหมาย
