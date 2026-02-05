ธอส.จับมือ สปส.จัดสินเชื่อซ่อมแซมฯ ที่อยู่ผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัย 9 จว.ภาคใต้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดินหน้าช่วยเหลือ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านการมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม จัดทำโครงการสินเชื่อซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ อัตราดอกเบี้ย 5 ปี แรกเพียง 1.59 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
สำหรับผู้ที่ต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันตนวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท และผู้ที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนที่อยู่เดิมที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันตน วงเงินไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระเงินงวดต่ำสุดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,500 บาท ยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
สำหรับผู้ที่ต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันตนวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท และผู้ที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนที่อยู่เดิมที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันตน วงเงินไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระเงินงวดต่ำสุดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,500 บาท ยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569