xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 102 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:24 (ครั้งที่ 102) ลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 73,100.00 บาท ขายออก 73,300.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 71,631.00 บาท ขายออก 74,100.00 บาท