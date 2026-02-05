xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ -0.31 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 57,388.58 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (5 ก.พ.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,346.23 จุด ลดลง 0.31 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.02 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 57,388.58 ล้านบาท