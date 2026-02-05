อิตาลีประกาศ ICE ของสหรัฐฯ ไม่มีบทบาทปฏิบัติการในโอลิมปิกฤดูหนาว

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงโรม ประเทศอิตาลี วันนี้ (5 ก.พ.) ว่า นายมัตเตโอ ปิอันเตโดซี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ไอซีอี) ของสหรัฐ จะไม่มีบทบาทปฏิบัติการ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวัน 6 กุมภาพันธ์นี้
สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (เอชเอสไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของไอซีอี จะปฏิบัติงานภายในสถานที่ทางการทูตของสหรัฐเท่านั้น รวมถึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และไม่มีอำนาจบริหารใด ๆ
