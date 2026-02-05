นายกฯ แถลงผลปฏิบัติการสิงห์ตะปบเหยื่อ ยึดบุหรี่ลอตใหญ่กลางเมืองหาดใหญ่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นำแถลงผลปฏิบัติการสิงห์ตะปบเหยื่อ จากการตรวจยึดบุหรี่ลอตใหญ่กลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผวจ.สงขลา นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และสื่อมวลชน เข้าร่วม
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ตนมาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามและแถลงผลปฏิบัติการสิงห์ตะปบเหยื่อ ซึ่งเป็นการตรวจค้นจับกุมการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ (มวน) กลางเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายค้าบุหรี่เถื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเพื่อมาให้กำลังใจชื่นชมการทำงานของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ตลอดจนทุกส่วนราชการในพื้นที่ ที่ได้บูรณาการสรรพกำลัง ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลปราบปรามผู้กระทำผิดและของผิดกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย
