ทภ.2 เผยชาวบ้านกันทรลักษ์ยังใช้ชีวิตปกติ หลังกัมพูชายิงกระสุนตกใกล้ฐานฝ่ายไทย

กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุกัมพูชาใช้อาวุธยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. จำนวน 1 ลูก ตกลงในพื้นที่พลาญหินแปดก้อน โดยกระสุนตกบริเวณด้านปีกขวาของฐานปฏิบัติการฝ่ายไทยนั้น ยังไม่มีการอพยพของชาวบ้านออกจากพื้นที่หมู่บ้านชายแดน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และยังไม่มีคำสั่งจากหน่วยงานราชการ หรือฝ่ายความมั่นคงให้ดำเนินการอพยพแต่อย่างใด โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นได้
ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ทหารกัมพูชายิงลูกระเบิดเข้ามาใส่ฐานทหารไทย ทำให้ตนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กัมพูชาทำกับไทยในลักษณะนี้ ทางที่ดีทั้งสองประเทศควรต่างฝ่ายต่างอยู่จะดีที่สุด
