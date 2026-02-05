ผู้ว่าฯ ลำพูนเปิดกิจกรรมรณรงค์ชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ลงประชามติ

ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) อำเภอเมืองเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลัง 8 กุมภา“ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมเดินรณรงค์ในวันนี้ ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน รวมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 400 คน