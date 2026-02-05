เวียดนามเผยดัชนีหุ้นหลักปี 68 พุ่งขึ้นกว่า 40% แม้เผชิญภาษีศุลกากรอัตราใหม่

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ว่า ดัชนีหุ้นหลักของเวียดนามปี 2568 พุ่งขึ้นมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ แม้เผชิญกับภาษีศุลกากรอัตราใหม่ 20% สำหรับสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดก็ตาม
ทั้งนี้ การผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการลงทุนนี้ เกิดขึ้นก่อนเวียดนามจะได้รับการยกระดับสถานะเป็นตลาดเกิดใหม่ โดยเอฟทีเอสอี รัสส์เซลล์ ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการดัชนีสามารถเริ่มรวมหุ้นเวียดนามในเดือนกันยายน
