มส.ประชุมบอร์ดยกร่างระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระธรรมจาริก

พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระธรรมจาริก ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อหารือกันว่าต้องการให้มีอะไรบ้างในร่างระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระธรรมจาริก รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบายการดำเนินงานของพระธรรมจาริก พร้อมทั้งต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และควรให้มีการเชื่อมโยงกับพระบัณฑิตอาสา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ซึ่งมีการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่สูงเช่นเดียวกับพระธรรมจาริก โดยในร่างระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระธรรมจาริก จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ที่สำคัญต้องมีผู้แทนมส.อยู่ในกรรมการอำนวยการด้วย และต้องมีการกำหนดคุณสมบัติ ภารกิจของพระธรรมจาริกให้ชัดเจน