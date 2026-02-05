xs
ราคาทองครั้งที่ 76 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 05/02/2569 เวลา 14:42 น. (ครั้งที่ 76) ลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 73,800.00 บาท รับซื้อ 73,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 74,600.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 72,131.28 บาท