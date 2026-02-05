xs
สุดผันผวน! ทองปรับแล้ว 72 ครั้ง [-1,600] รูปพรรณขายออก 74,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 72 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 1,600 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,900 บาท ขายออกบาทละ 74,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 72,419.32 บาท ขายออกบาทละ 74,900 บาท