สปส.เร่งเพิ่มคู่สายด่วน 1506 หลังยอดโทร ม.ค.69 พุ่งสูงกว่าทั้งปี 68

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงกรณีมีผู้ติดต่อสายด่วน 1506 รอสายนาน ว่า เนื่องจากมีผู้ประกันตนติดต่อเข้ามาใช้บริการสายด่วน 1506 เป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2569 เพียงเดือนเดียว มีผู้โทรสอบถามถึง 4,864,650 สาย เป็นจำนวนที่สูงกว่าปี 2568 ทั้งปี และระยะเวลาบริการต่อสายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย มากกว่า 10 นาที/สาย
ทั้งนี้ ผู้ที่ติดต่อเข้ามานอกจากมีการสอบถามเรื่องการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้ว ส่วนหนึ่งได้มีการสอบถามข้อมูลเงินชราภาพที่แสดงผลในแอปพลิเคชั่น SSO Plus และกรณีอื่นๆ ที่เป็นกระแสสื่อในโซเชียล
นางสาวกาญจนา กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ เพิ่มจำนวนคู่สาย รวมถึงจัดตารางการปฏิบัติงานเป็น 9 ช่วงเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ประกันตนได้อย่างครอบคลุม ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนอกจาก สายด่วน 1506 ยังมีช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม อาทิ Live Chat ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม, Line OA, Mobile Application SSO Plus, Facebook, E-mail และ Inbox Messenger ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามจากช่องทางดังกล่าวได้
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังมีระบบควบคุมคุณภาพการให้บริการ (Quality Assurance System: QA) โดยมีการใช้ระบบบันทึกเสียงและระบบบันทึกหน้าจอ เพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายด่วน 1506 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการ และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง
นางสาวกาญจนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น