กกร.หวังเลือกตั้งราบรื่น เตือนตั้ง ครม.ช้าเศรษฐกิจสะดุด

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานหอการค้าไทย และประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวถึงการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ว่า ภาคเอกชนคาดหวังให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย และสามารถรับรองผลได้โดยเร็ว เพื่อเร่งจัดตั้งคณะรัฐมนตรี พร้อมเรียกร้องให้สรรหาบุคคลที่มีองค์ความรู้และความสามารถเข้ามาบริหารประเทศอย่างแท้จริง โดยเตือนว่าหากตั้งรัฐมนตรีตามโควตาทางการเมือง ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและความผันผวนทั้งในและต่างประเทศ ประเทศอาจเผชิญความเสี่ยงและความเสียหายมากขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่คั่งค้าง โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบและประกาศของหน่วยงานรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการออกกฎหมายใหม่ทั้งหมด แต่ควรแก้จุดที่ทำได้ทันที สานต่องานที่เดินหน้าอยู่แล้ว เพื่อให้เศรษฐกิจไม่สะดุดและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในระยะสั้น
ขณะเดียวกัน กกร. แสดงความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2569 ที่อาจขยายตัวต่ำกว่า 2% จากแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการภาษีของสหรัฐฯ และความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ โดยภาคเอกชนหวังว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหลังการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมีความต่อเนื่องและลดความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของประเทศ