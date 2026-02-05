ผู้ว่าฯ กทม.ย้ำ! เลือกตั้ง 8 ก.พ.ต้องโปร่งใส เป็นกลาง พร้อมอำนวยความสะดวก ปชช.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2569 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการเขตทุกท่านสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำว่า การเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ จะมีความเหนื่อยกว่าเนื่องจากมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วย และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นแสนคน
หลักการสำคัญคือต้องพยายามคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น การดูแลกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนท้อง คนชรา และคนพิการ ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางและจุดจอดรถสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ำว่า การเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ต้องให้ความสำคัญกับความโปร่งใสสุจริตเป็นที่สุด เพราะประชาชนเชื่อมั่นในกรุงเทพมหานคร ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านวางตัวเป็นกลาง หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ผู้อำนวยการเขต ต้องอยู่หน้างานและรองปลัดกรุงเทพมหานครต้องลงพื้นที่ รีบแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น อย่าปล่อยให้บานปลาย ดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานตามลำดับขั้นตอน ทั้งนี้ ผู้บริหารฝ่ายการเมืองจะรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม แต่พร้อมสแตนบายให้ความช่วยเหลือหากมีกรณีจำเป็น