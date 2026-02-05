กปน.-กปส.-จนท.รักษาความปลอดภัย ลงคะแนนเลือกตั้ง สส.-ประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีที่มีข้อห่วงใย กรณีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง (กปส.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือหน่วยออกเสียงประชามติ ซึ่งมิใช่หน่วยเลือกตั้งหรือหน่วยออกเสียงประชามติที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือมีสิทธิออกเสียง อาจไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. หรือใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนชี้แจงว่า กปน. / กปส. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
กรณีการใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ให้เป็นไปตาม ข้อ 157 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง แต่ยังอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน และไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไว้ สามารถออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยแสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอนที่กำหนด (บันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง)
* หมายเหตุ การใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน
กรณีการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตาม ข้อ 72 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียงอื่น และไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดไว้ สามารถใช้สิทธิออกเสียง ณ หน่วยออกเสียงที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยแสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจำหน่วยก่อนลงคะแนนออกเสียง เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอนที่กำหนด (บันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยออกเสียง)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอยืนยันว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ยังคงมีสิทธิออกเสียงตามกฎหมาย และสามารถใช้สิทธิได้ตามแนวทางที่กำหนดไว้ข้างต้น
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444