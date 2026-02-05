xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -7.63 จุด มูลค่าซื้อขาย 32,347.65 ล.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 7.63 จุด หรือ -0.57% ที่ระดับ 1,338.91 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32,347.65 ล้านบาท