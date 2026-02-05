กกร.-เครือข่ายเพื่อนไม่ทน เดินหน้าต่อต้านทุจริต เตรียมเปิดโปงเรียกรับสินบนขอรับใบอนุญาต

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการขับเคลื่อนคณะทำงาน Zero Corruption : กกร. และ เครือข่าย "เพื่อนไม่ทน" ว่า ต้องขอบคุณพรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่ได้นำแนวคิดการต่อต้านคอร์รัปชันไปปรับใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงอย่างกว้างขวาง รวมถึงการหยิบยกประเด็นดังกล่าวไปเป็นแนวทางหลักในเวทีดีเบต และการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงกระแสความตื่นตัวของสังคมไทย ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ การคอร์รัปชันถือเป็นต้นทุนแฝงที่สูงมาก และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับ ท่ามกลางแรงกดดันรอบด้าน ซึ่งจากผลการสำรวจ พบว่า ภาคธุรกิจ 97% และประชาชน 72% มองว่าปัญหาคอร์รัปชันมีความรุนแรงมาก และพรรคการเมืองมักมีนโยบายไว้หาเสียง แต่ไม่ดำเนินการจริง
ดังนั้น กกร. และเครือข่ายเพื่อนไม่ทน จะเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่อง Zero Corruption ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดเพียงแค่ช่วงการเลือกตั้งเท่านั้น
สำหรับประเด็นปัญหาการให้สินบนนั้น ทางคณะทำงานฯ เตรียมจัดแถลงข่าวภายหลังการเลือกตั้ง เพื่อเปิดเผยผลการสำรวจในประเด็น "ธุรกิจไทยยังถูกเรียกรับสินบนในการขออนุญาต" เพื่อกระตุ้นและย้ำเตือนให้รัฐบาลเดินหน้าให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ และผลักดันการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
ปัจจุบัน คณะทำงาน Zero Corruption : กกร. และเพื่อนไม่ทน มีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแล้วรวม 26 หน่วยงาน ถือเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย นำโดย กกร. พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสำคัญ อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) รวมถึงหน่วยงานด้านวิชาการและที่ปรึกษาเชิงนโยบาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)