ศาลฎีกาฯ ย้ำ "ก้องเกียรติ" ผู้สมัคร สส.กล้าธรรม ขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้ง

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เพิกถอนชื่อ นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ผู้สมัคร สส.เขต 7 พรรคกล้าธรรม ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ศาลฯ ตรวจสำนวนและไต่สวนพยานแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนระบุชัด ผู้ร้องเป็นจำเลยเพียงรายเดียวในคดีลักทรัพย์ปี 2542 และคดีถึงที่สุดแล้ว ข้ออ้างเรื่อง "ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน" จึงขัดกับข้อเท็จจริง ศาลจึงรับฟังพยานหลักฐานของ กกต. และวินิจฉัยว่า คำสั่งถอนชื่อผู้สมัครเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ผลจากคำวินิจฉัยดังกล่าวทำให้ผู้สมัครรายดังกล่าวขาดคุณสมบัติทันที ส่งผลให้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ หากลงคะแนนให้ผู้สมัครรายนี้ จะถูกนับเป็นบัตรเสียทั้งหมด
สำหรับขั้นตอนต่อไปอาจมีการพิจารณาดำเนินคดีตามมาตรา 151 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 บัญญัติโทษผู้สมัครที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แต่ยังฝืนสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ของคดีเกี่ยวเนื่องจากการเลือกตั้งซ่อมที่หากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีสิทธิสมัครตั้งแต่ต้น สิทธิประโยชน์ที่ได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม และสวัสดิการ อาจถูกเรียกคืน รวมถึงอาจต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายการจัดเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2568