ครึ่งเช้าทองร่วง [-2,200] รูปพรรณขายออก 74,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำครึ่งวันเช้า มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง รวมปรับเปลี่ยน 46 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 2,200 บาท ล่าสุด (12.10 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,300 บาท ขายออกบาทละ 73,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,828.08 บาท ขายออกบาทละ 74,300 บาท