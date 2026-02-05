ราคาพลังงานลด ฉุดเงินเฟ้อ ม.ค.69 ร่วงลง 0.66% ติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 10

นางสาวณัฐิยา สุจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมกราคม 2569 อยู่ที่ระดับ 99.91 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบร้อยละ 0.66 (YoY) สะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังอ่อนตัว จากแรงกดดันด้านราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ากระแสไฟฟ้า รวมถึงราคาของใช้จำเป็นหลายรายการที่ปรับลดลง
หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับลดลงร้อยละ 1.66 (YoY) จากการลดลงของราคาสินค้าสำคัญ อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ของใช้ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ซึ่งเป็นผลจากทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลก มาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐ และการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการ ขณะที่ยังมีสินค้าบางรายการราคาปรับสูงขึ้น เช่น ค่าเช่าบ้าน รถยนต์ และค่าโดยสารรถไฟฟ้า
ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.92 (YoY) จากราคาผักสด อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และปลาและสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าหลายรายการที่ราคาปรับลดลง อาทิ ผลไม้สด ข้าวสารเหนียว ไข่ไก่ น้ำมันพืช และเนื้อสุกร ช่วยชะลอแรงกดดันด้านราคาอาหาร
สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารสดและพลังงาน อยู่ที่ร้อยละ 0.60 (YoY) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน สะท้อนว่าระดับราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจโดยรวมยังทรงตัวในระดับต่ำ
ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2568 ลดลงร้อยละ 0.28 (MoM) จากการลดลงของราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรับลดลงตามอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือนมกราคม–เมษายน 2569
ทั้งนี้ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 คาดว่า ยังอยู่ในทิศทางต่ำ จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ต่ำกว่าปีก่อน มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ ค่าเงินบาทที่แข็งค่า และการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ ขณะที่ปัจจัยที่อาจกดดันเงินเฟ้อให้ปรับสูงขึ้น ได้แก่ ราคาผักสดบางชนิด และราคารถยนต์ที่ปรับเพิ่มตามภาษีสรรพสามิตปี 2569
อย่างไรก็ตาม สนค. ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2569 อยู่ในช่วงร้อยละ 0.0–1.0 โดยมีค่ากลางร้อยละ 0.5