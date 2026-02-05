"คุณหญิงหน่อย" ประกาศสู้นักการเมืองโคตรโกง ขอเสียงเลือกไทยสร้างไทยให้มากพอ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ พบปะพี่น้องชาวร้อยเอ็ด และช่วยผู้สมัคร สส. หาเสียง ทั้งนายประทีป โสดา (เขต 6 เบอร์ 5), นายชัชวาล แพทยาไทย (เขต 7 เบอร์ 4) และนายนราเอก คำสนาม (เขต 8 เบอร์ 1)
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า คนไทยถูกปล้นเงินในกระเป๋าจากการคอร์รัปชันปีละกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจทรุด และคนไทยต้องเผชิญกับความยากจน ทั้งที่งบประมาณประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีจนเกือบแตะ 4 ล้านล้านบาท แต่ชีวิตคนไทยกลับเหนื่อยหนักกว่าเดิม เพราะงบประมาณมหาศาลถูกโกงไปสร้างความมั่งคั่งให้นักการเมืองทุจริต แทนที่จะนำมาช่วยให้ประชาชนหายจน พรรคไทยสร้างไทยจึงขออาสาเข้าไปทวงคืนเงินก้อนนี้กลับมาคืนใส่กระเป๋าคนไทยทุกคน
คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า เรื่องปราบโกงใครก็พูดได้ แต่คนที่จะทำได้จริงต้องเริ่มจากตัวเองที่ไม่โกง ซึ่งตนเองและทีมไทยสร้างไทยได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วจากการบริหารกระทรวงสำคัญถึง 4 กระทรวง คุมงบประมาณแผ่นดินรวมแล้วมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาท โดยไม่มีเรื่องทุจริต และที่สำคัญคือต้องรู้วิธีป้องกันการโกง ตนเองผ่านการบริหารงานยากๆ ในรัฐบาลมานาน รู้กฎหมาย และรู้วิธีจัดการกับข้าราชการ รวมถึงนักการเมืองขี้โกง โดยไม่ต้องเกรงใจใคร เพราะพรรคไทยสร้างไทยไม่ได้รับเงินจากนายทุนกลุ่มไหน ไม่ว่าจะเป็นทุนขาวหรือทุนดำ
พร้อมกันนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ยังย้ำถึงเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ในการสร้างการเมืองสุจริต ปรารถนาจะเห็นประเทศไทยที่โปร่งใสและขจัดระบบคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นมรดกบาปไปถึงลูกหลานที่ควรจะมีอนาคตที่ดี โดยต้องการให้การทุจริตจบลงที่รุ่นตน หากใครที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใด ขอให้โปรดพิจารณาพรรคไทยสร้างไทย 48 เพราะคะแนนจะไม่สูญเปล่า แต่จะได้คนทำงานจริงที่โปร่งใสและมีประสบการณ์เข้าไปดูแลเงินภาษีเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนไทยทุกคน