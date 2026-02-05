xs
ทองปรับแล้ว 37 ครั้ง [-2,100] รูปพรรณขายออก 74,400 บาท

สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 37 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 2,100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,400 บาท ขายออกบาทละ 73,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,934.20 บาท ขายออกบาทละ 74,400 บาท