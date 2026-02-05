กฟน.สั่งระงับก่อสร้างชั่วคราว หลังดินสไลด์ทับคนงานดับขณะขุดอุโมงค์ร้อยสายไฟลงใต้ดิน

ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เกิดเหตุดินสไลด์ทับคนงานก่อสร้าง ส่งผลให้แรงงานเมียนมาเสียชีวิต 1 คน บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้า ก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา
เหตุเกิดขณะคนงานลงไปขุดดินในอุโมงค์ร้อยสายไฟลงใต้ดิน ระดับความลึก 8-10 เมตร และพยายามขุดลงไปให้ได้ประมาณ 14 เมตร แต่เกิดเหตุดินที่อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ฝั่ง ล้มทับหนึ่งในคนงาน โดยถูกดินทับทั้งตัว ทำให้หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงนำร่างขึ้นมาได้ เบื้องต้นประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และจะเรียกวิศวกรผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำหาสาเหตุของเหตุการณ์ต่อไป
ด้านการไฟฟ้านครหลวง มีคำสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน เพื่อทบทวนมาตรการและกำหนดแนวทางด้านความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้น ล่าสุด การจราจรบริเวณดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติแล้ว