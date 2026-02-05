xs
บอร์ด กบข.ไฟเขียว "ทรงพล" ลาออก เร่งสรรหาเลขาฯ คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กบข. มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการฯ กบข. ของนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อไป ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569

โดยคณะกรรมการ กบข. มีการหารือเรื่องการสรรหาตำแหน่งเลขาธิการ กบข. คนใหม่ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกเลขาธิการ โดยมีนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธาน ซึ่งคาดว่ากระบวนการคัดเลือกเลขาธิการ กบข. คนใหม่ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ "เกษียณมีสุข : Freedom For Living" ให้สมาชิกมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณได้อย่างมีสุข