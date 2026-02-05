"อภิสิทธิ์" นำทัพ ปชป.ลงพื้นที่ฝั่งธนฯ อาสาพาประเทศพ้นวิกฤต

พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ น.ส.มารีญา ฤกษ์ดี ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 24 เบอร์ 7 ลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) เขตคลองสาน และเขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก)
นายอภิสิทธิ์ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ระบุว่า ช่วงโค้งสุดท้ายทุกพรรคเร่งสื่อสารจุดแข็งของตัวเอง แต่สำหรับประชาธิปัตย์มองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญในฐานะ "โอกาสพาประเทศหลุดพ้นวิกฤต"
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้ประเทศเผชิญทั้งวิกฤตคอร์รัปชัน เศรษฐกิจติดหล่ม และความแตกแยกทางสังคม ถ้าเราเลือกตั้งแบบเดิม อีก 4 ปีสถานการณ์อาจหนักกว่าเดิม ประชาธิปัตย์พร้อมเป็นทางรอดที่ปลอดภัย ด้วยนโยบาย บุคลากร และจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน
เมื่อถามถึงการทำงานในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า แม้เวลาจำกัด แต่พรรคเดินหน้ามาไกลพอสมควร และยังต้องทำงานหนักต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
สำหรับกรณีความขัดแย้งบนเวทีปราศรัยในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการโต้ตอบกันระหว่างพรรคการเมือง นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า อยากเห็นการแข่งขันที่เน้นการนำเสนอทางออกของปัญหามากกว่าการด้อยค่ากัน พร้อมแสดงความกังวลต่อการปราศรัยของบางพรรคที่เริ่มมีการสร้างวาทกรรมแบ่งแยกกลุ่มคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับเวทีปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้าย นายอภิสิทธิ์ ย้ำว่า พรรคจะทำงานถึงนาทีสุดท้าย และพร้อมเสนอทางเลือกในการแก้วิกฤตประเทศ หากมีโอกาสร่วมรัฐบาลจะทำหน้าที่คุมเกม เพื่อผลักดันการปราบปรามทุจริต ทุนสีเทา และฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโต
เมื่อถามถึงจำนวน สส. ที่คาดหวัง นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า ยังไม่ต้องการคาดเดาตัวเลข แต่เชื่อว่าหากประชาชนสนับสนุนมากพอ พรรคจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางรัฐบาล พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า "ถ้าประชาชนเลือกเราเยอะๆ เขาก็หนีเราไม่ออก"