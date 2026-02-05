2 พ่อ-ลูก "ไทยเศรษฐ์" ช่วย "ชานนท์" หาเสียงนครสวรรค์ ขอโอกาสกลับเข้าทำงานในสภา

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.อุทัยธานี แกนนำพรรคภูมิใจไทย และนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยนายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.เขต 2 นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย น้องชายนายชาดา หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย โดยขอให้ชาวนครสวรรค์เลือกผู้สมัคร สส. ระบบเขต ของพรรคภูมิใจไทย รวมถึงผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ให้มีโอกาสได้กลับเข้าไปทำงานที่สภาฯ และกลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง
นางสาวซาบีดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ตัวนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล มีผลอย่างมากในการปกป้องชีวิตพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งถ้าจำกันได้ ช่วงที่มีปัญหาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นความตึงเครียด ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายแดน แต่เป็นสิ่งที่กระทบจิตใจคนไทยทั้งประเทศ วันนี้เราสามารถเรียกศักดิ์ศรีของประเทศไทยกลับมาได้แล้ว วันนี้เราสามารถเป็นไทยในเวทีโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยพยายามรักษาและปกป้อง และที่สำคัญ ตนเคยเรียนหนังสือที่นครสวรรค์ และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ วันที่พรรคภูมิใจไทยคิดนโยบาย ไม่ได้คิดในห้องแอร์ มองจากบนหอคอย แต่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน กรรมการบริหารพรรคเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด เข้าใจปัญหาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี เพราะลงพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่เสมอ อยากให้ปัญหาต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างตรงจุด และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชน