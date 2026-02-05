สถานทูตไทยในฝรั่งเศสจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ถึงไทยเช้านี้

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้นำส่งบัตรเลือกตั้งฯ จำนวน 2,594 ซอง ที่บรรจุในถุงเมล์การทูตจำนวน 6 ถุง เพื่อนำกลับไปยังประเทศไทย โดยนายพีรพล พีรานนท์ กงสุล ได้ส่งมอบให้นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งวัฒนจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 1 สนง.กกต. และคณะฯ ณ สนามบินนานาชาติ Charles de Gaulle เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบัตรเลือกตั้งมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 06.00 น.
สรุปการจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,594 ซอง คิดเป็นร้อยละ 88.84 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2,920 ราย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ได้ให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร รวมทั้งชมรมและชุมชนไทยในฝรั่งเศสที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในกระบวนการทำงานเพื่อให้บัตรเลือกตั้งส่งกลับไปนับคะแนนที่ประเทศไทยตามกำหนดเวลาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับการนับคะแนนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการนับคะแนนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่เวลา 11.00 น (ตามเวลาท้องถิ่น) และจะมีการถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (FB : Royal Thai Embassy – Paris, France) ในวันนับคะแนนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น (ตามเวลาท้องถิ่น)
สำหรับผู้ที่มิได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ หรือลงทะเบียนแล้ว แต่มิได้ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในครั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรได้
คลิก ที่นี่ เพื่อแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
คลิก ที่นี่ เพื่อแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
หากมีคำถาม/ข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ consular.par@mfa.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 01 56 26 50 50 ext 126
