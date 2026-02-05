xs
เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 31.73 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (5 ก.พ. 69) ที่ระดับ 31.73 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.65 บาทต่อดอลลาร์