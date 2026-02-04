ทบ.โต้กัมพูชากล่าวหาไทยละเมิดอธิปไตยปมทูตทหารลงพื้นที่ชายแดน ยันอยู่ในเขตไทย

จากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ยื่นเอกสารประท้วงต่อประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ก.พ.69 ระบุถึงการลงพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตของคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนำโดยกองทัพบกไทย ณ โรงแรมในโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 ก.พ.69 ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา รวมทั้งเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียนนั้น
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าว ที่กัมพูชาอ้างถึง เป็นพื้นที่ควบคุมและวางกำลังของฝ่ายไทย หลังสิ้นสุดการปะทะเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.68 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ในการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย - กัมพูชา สมัยพิเศษ ในข้อ 2. ที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้คงการวางกำลังที่มีอยู่ในพื้นที่ในปัจจุบัน โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังที่ตั้งอยู่เพิ่มเติม และจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลัง รวมทั้งการลาดตระเวนตรงไปยังที่ตั้งของฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นการที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมและมีการดำเนินการในพื้นที่ ไม่ได้เป็นการผิดข้อตกลงระหว่างประเทศแต่อย่างใด
ส่วนของประเด็นที่พบว่ามีการใช้อาคารในพื้นที่เป็น Scam centers นั้น เกิดจากการที่ภายหลังฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่ เพราะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยรอบ เคยถูกใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารในการคุกคามทำร้ายฝ่ายไทย จึงได้มีการตรวจสอบอาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณตามมาตรการความปลอดภัยโดยละเอียด ทำให้พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการหลอกลวงข้ามชาติทางออนไลน์ (Cyber Scam) บริเวณอาคารคาสิโน Scam centers ในพื้นที่ดังกล่าว ฝ่ายไทยจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปพิสูจน์ทราบหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ข้อที่ 10. ที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์และการค้ามนุษย์
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าว ที่กัมพูชาอ้างถึง เป็นพื้นที่ควบคุมและวางกำลังของฝ่ายไทย หลังสิ้นสุดการปะทะเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.68 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ในการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย - กัมพูชา สมัยพิเศษ ในข้อ 2. ที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้คงการวางกำลังที่มีอยู่ในพื้นที่ในปัจจุบัน โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังที่ตั้งอยู่เพิ่มเติม และจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลัง รวมทั้งการลาดตระเวนตรงไปยังที่ตั้งของฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นการที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมและมีการดำเนินการในพื้นที่ ไม่ได้เป็นการผิดข้อตกลงระหว่างประเทศแต่อย่างใด
ส่วนของประเด็นที่พบว่ามีการใช้อาคารในพื้นที่เป็น Scam centers นั้น เกิดจากการที่ภายหลังฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่ เพราะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยรอบ เคยถูกใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารในการคุกคามทำร้ายฝ่ายไทย จึงได้มีการตรวจสอบอาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณตามมาตรการความปลอดภัยโดยละเอียด ทำให้พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการหลอกลวงข้ามชาติทางออนไลน์ (Cyber Scam) บริเวณอาคารคาสิโน Scam centers ในพื้นที่ดังกล่าว ฝ่ายไทยจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปพิสูจน์ทราบหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ข้อที่ 10. ที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์และการค้ามนุษย์