ผู้นำรัสเซียเผย ศก.ปี 68 โตเพียง 1% จากพิษสงครามยูเครน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย กล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศปี 2568 เติบโตเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ช้ากว่าตัวเลขในปีก่อนหน้ามาก อันเป็นผลกระทบมาจากสงครามในยูเครน
การใช้จ่ายมหาศาลในการทหารเพื่อสู้รบในยูเครน ได้กระตุ้นการเติบโตในระยะแรก และช่วยให้รัฐบาลมอสโกสามารถเอาชนะการคาดการณ์ เกี่ยวกับการล่มสลายทางเศรษฐกิจ หลังจากเปิดฉากการโจมตีในปี 2565 ได้
การใช้จ่ายมหาศาลในการทหารเพื่อสู้รบในยูเครน ได้กระตุ้นการเติบโตในระยะแรก และช่วยให้รัฐบาลมอสโกสามารถเอาชนะการคาดการณ์ เกี่ยวกับการล่มสลายทางเศรษฐกิจ หลังจากเปิดฉากการโจมตีในปี 2565 ได้