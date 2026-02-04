คิวบาลอุณหภูมิลดฮวบ! แตะ 0 องศาฯ วานนี้ ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮาวานา ประเทศคิวบา วันนี้ (4 ก.พ.) ว่า อุณหภูมิในประเทศคิวบา ลลดลงแตะ 0 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลในศตวรรษที่ 19 หลังมวลอากาศขั้วโลกจากอเมริกาเหนือแผ่ซ่านลงมาถึงแคริบเบียน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติคิวบา รายงานว่า สถานีตรวจวัดอากาศที่จังหวัดมาตานซัส ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ตรวจวัดอุณหภูมิได้ 0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการวัดอุณหภูมิแตะจุดเยือกแข็งเป็นครั้งแรกในคิวบา และถือเป็นสถิติใหม่ของประเทศด้วย ก่อนหน้านี้ สถิติอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึกได้ในคิวบา คือ 0.6 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2539
