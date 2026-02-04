กัมพูชากล่าวหาไทยละเมิดอธิปไตย ปมนำคณะลงพื้นที่ชายแดนช่องจอม-โอร์เสม็ด

กระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา ยื่นเรื่องประท้วงไทย กรณีที่เจ้ากรมข่าวทหารบกของไทย นำคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบสแกมเมอร์ พื้นที่ชายแดนช่องจอม-โอร์เสม็ด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
กระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ระบุว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับการยินยอมจากรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนกัมพูชาอย่างร้ายแรง โดยโรงแรมและสถานที่ที่คณะเข้าเยี่ยมชมนั้น ตั้งอยู่ห่างจากด่านสากลโอร์เสม็ด เพียง 397 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับหลักเขตแดนที่ 15 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและยึดครองโดยกองกำลังติดอาวุธของไทย นับตั้งแต่การบุกโจมตีในช่วงวันที่ 7-27 ธันวาคม 2025
แถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ระบุว่า กัมพูชาขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง และขอคัดค้านการปฏิบัติการของกองทัพไทย รวมถึงการใช้อำนาจอธิปไตยที่ไม่ชอบธรรม ด้วยการจัดคณะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ และ กฎบัตรอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการเข้ายึดครองดินแดนที่เป็นอธิปไตยของกัมพูชา และไม่เปลี่ยนแปลงในการหาทางออก สำหรับข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทั้งหมดกับไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ผ่านสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งยืนหยัดในหลักการที่ว่า พรมแดนจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้กำลัง
