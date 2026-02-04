xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ ร่วง 10.43 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 53,300.82 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 ก.พ.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,346.54 จุด ปรับขึ้น 10.43 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.78 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 53,300.82 ล้านบาท