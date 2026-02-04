ข่าวปลอม อย่าแชร์! ตม.มีเกณฑ์พิจาณาให้เดินทางเข้าไทยต่างกันแต่ละสนามบิน ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มีหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่ต่างกันแต่ละสนามบินนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยืนยันว่า การพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศนั้น เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยืนยันว่า การพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศนั้น เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส