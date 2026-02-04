xs
ราคาทองครั้งที่ 28 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 76,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:17 น. (ครั้งที่ 28) ปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 75,900.00 บาท รับซื้อ 75,700.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 76,700.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 74,193.04 บาท