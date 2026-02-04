"ยศชนัน" นำ พท.ลงพื้นที่สุรินทร์ ช่วยผู้สมัคร สส.ของพรรคหาเสียง

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่โรงสี ส.ชัยเจริญ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ปราศรัยช่วยนายอธิศวิชญ์ เลิศชวัลรัชต์ ผู้สมัคร สส.สุรินทร์ เขต 7 เบอร์ 3 หาเสียง
นายยศชนัน ปราศรัยตอนหนึ่งว่า กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุรินทร์ทุกท่าน อาจารย์เชนมาหาแล้ว ทุกวันนี้เดินเจอพ่อแม่พี่น้อง เราไปกับผู้สมัครมาหลายที่ วิสัยทัศน์ จ.สุรินทร์ สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่แน่นอนว่าถ้าวันนี้คุณภาพชีวิตพี่น้องไม่ดี ตนจะนำความฝัน ความหวังของพ่อแม่พี่น้อง 8 ก.พ. เปลี่ยนให้เป็นความจริง
นายยศชนัน ปราศรัยตอนหนึ่งว่า กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุรินทร์ทุกท่าน อาจารย์เชนมาหาแล้ว ทุกวันนี้เดินเจอพ่อแม่พี่น้อง เราไปกับผู้สมัครมาหลายที่ วิสัยทัศน์ จ.สุรินทร์ สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่แน่นอนว่าถ้าวันนี้คุณภาพชีวิตพี่น้องไม่ดี ตนจะนำความฝัน ความหวังของพ่อแม่พี่น้อง 8 ก.พ. เปลี่ยนให้เป็นความจริง