ข่าวบิดเบือน! แผ่นแปะซิลิโคน QUSTEPE ช่วยลดรอยแผลเป็น แต่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ “QUSTEPE” แผ่นแปะซิลิโคน ช่วยลดรอยแผลเป็น ลดรอยสิวนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน
แผ่นแปะซิลิโคนที่ใช้สำหรับแปะรอยสิวหรือรอยแผลเป็น ซึ่งเข้าข่ายตามนิยามเครื่องมือแพทย์ จึงจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ แต่จากการสืบค้น กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ “QUSTEPE” พบว่า ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์แต่อย่างใด จึงยังไม่ได้ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
