"ดร.เอ้" หนุน กกต.ตรวจสอบนโยบายพรรคการเมือง ย้ำไทยก้าวใหม่เน้นทำได้จริง

วันนี้ (4 ก.พ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในเขตดอนเมือง กรณีที่ กกต.เริ่มตรวจสอบนโยบายพรรคการเมือง ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ประชาชนตัดสินใจบนข้อมูลจริง พรรคไทยก้าวใหม่เป็นพรรคของมืออาชีพ นโยบายถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตรงสาย มีตัวเลขรองรับ และสามารถทำได้จริง เพราะบางนโยบายดูเกินจริง ประชานิยมถึงขั้นตลก ทำให้การเลือกตั้งไม่ศักดิ์สิทธิ์ และประชาชนจะรู้สึกว่าการเมืองคือการขายฝัน ซึ่งตรงกันข้ามกับพรรคไทยก้าวใหม่ ที่เราเน้นทุกนโยบายต้องทำได้จริง