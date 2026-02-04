DAD จัดอบรมฯ การจัดการขยะแก่หน่วยราชการ เสริมแนวทางที่ถูกต้อง

ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ ให้แก่หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ หลักสูตร “การจัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร (Executive Brief)” และหลักสูตร “การจัดการขยะเชิงปฏิบัติการในองค์กร (Practical Waste Management for Staff)” ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการขยะภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อลดขยะ สร้างสังคมยั่งยืน ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการคัดแยกและจัดการขยะ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดปริมาณขยะ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการขยะภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
